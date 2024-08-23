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İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Hava Saldırısı Düzenledi

Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:13
İsrail Ordusu Gazze'nin Kuzeyine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusunun Gazze Saldırıları Devam Ediyor

Son günlerde İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri hedef alarak yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, 4 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cibaliya ve Beyt Lahiya'da Hedef Alındı

Filistin haber ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, saldırılar özellikle Cibaliya beldesi ve Beyt Lahiya'da yoğunlaştı. Sağlık ekipleri, Cibaliya beldesinin doğusundan 3, Beyt Lahiya’nın es-Selatin bölgesinden ise 1 Filistinli’nin cesedini Kemal Advan Hastanesi'ne taşıdı.

Ölü Sayısı Alarm Veriyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 40 bin 265 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayının içinde 16 bin 480 çocuğun ve 10 bin 980 kadının bulunduğu kaydedildi. Yaralı sayısının ise 93 bin 144 olduğu bildirildi.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında binlerce kişinin hala bulunduğu oranlar tedirgin edici bir seviyede. Ayrıca, halkın sığınak olarak kullandığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak, sivil altyapı büyük hasar görmekte.

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