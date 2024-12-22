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İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Saldırıları Genişletti

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'un batısına yönelik saldırılarını artırdığını açıkladı. Çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere binlerce can kaybı var.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 17:53
İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Saldırıları Genişletti

İsrail Ordusu Gazze'deki Operasyonlarını Büyütüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarını genişlettiği yönünde açıklama yaptı. Saldırılar, sıkı kuşatma altındaki Beyt Hanun'un batısına doğru yönlendirildi.

Bölgedeki Terör Altyapıları Hedef Alınıyor

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da konuşlu Kfir Tugayı'nın Beyt Hanun'un batısına kaydırıldığı belirtildi. Bu kararın, bölgede terör altyapılarının varlığına ilişkin istihbarat bilgileri doğrultusunda alındığı öne sürüldü.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Kfir Tugayı bölgeye girmeden önce hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde Can Kaybı Artıyor

İsrail, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Cibaliya, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine sıkı kuşatma uyguluyor. Savaşların başladığı 7 Ekim'den bu yana, yaklaşık 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın olmak üzere, toplam 45 bin 129 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Bölgedeki enkaz altında binlerce ceset olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıda büyük tahribat yaşanıyor.

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