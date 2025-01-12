İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nden Asker Çekme Planlarını Onayladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden asker çekme planlarını onayladı ve müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 02:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 02:19
İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nden Asker Çekme Planlarını Onayladı

İsrail basını, ordunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü şiddetli saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nden asker çekme planlarının onaylandığını bildirdi. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, esir takası müzakerelerinde kaydedilen ilerleme üzerine Gazze Şeridi'nden askerlerin hızla çekilmesi için çeşitli planlar hazırladı.

Ordunun yönetim kademesi, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerinden de dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. İsrail ordusu, bölgede oluşturduğu çok sayıda altyapı ve mevziye rağmen, askerlerini bölgeden "tahliye etme kapasitesine" sahip olduğunu vurgularken, Gazze'den askerlerin hızla çekilmesi için hükümetin yapacağı her türlü anlaşmayı uygulamaya da hazır olduklarını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mossad Direktörü David Barnea ile Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakerelerde bulunmak üzere Katar'ın Doha kentine gideceği ifade edildi. Bu duyurunun ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak Steve Witkoff'u atayacağını açıkladığı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının %90'ı üzerinde uzlaşıldığını öne sürdü.

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