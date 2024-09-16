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İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ne Saldırdı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de 35 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 23:08
İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ne Saldırdı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonucu 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu, aralarında çocuklar ve kadınlar da bulunan 35 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olay, bölgedeki çatışmaların ne denli şiddetli halde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahmud Basal'dan Açıklama

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 345 gündür süren saldırılarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Basal, saldırıların Gazze'nin kuzey, orta kısımları ile Han Yunus ve Refah şehirlerine yoğunlaştığını açıkladı.

Yardım Malzemelerine Erişim Engeli

Basal, ayrıca, İsrail'in Gazze'ye mutfak gazı gibi temel ihtiyaç maddelerinin girişine engel olduğunu belirtti. Bu durum, bölgedeki insani krizi derinleştirmekte ve sivillerin hayatta kalma mücadelesini zorlaştırmaktadır.

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