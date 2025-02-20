İsrail Ordusu Gazze ve Batı Şeria'da Saldırı Düzenledi: 4 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasına rağmen Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinin doğusunda düzenlediği hava saldırısı ile işgal altındaki Batı Şeria’da gerçekleştirdiği baskınlarda toplamda 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi ve bu saldırıda 2 Filistinli yaralandı. Yaralılar, Han Yunus’taki Gazze Avrupa Hastanesi’ne sevk edildi.

Görgü tanıkları, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Refah'ın doğusundaki Ebu Halave bölgesinde, evlerini inceleyen bir grup Filistinliye saldırı düzenlediğini ve bu olay sonucunda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Batı Şeria’daki Baskınlar Sürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus, Tulkerim, Kalkiliya, Ramallah, Beytullahim ve El Halil kentlerine bağlı belde ve mülteci kamplarına baskın düzenlemeye devam ediyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerleri tarafından Nablus’a bağlı Beyta beldesinde 15 yaşındaki bir Filistinli çocuğun gerçek mermiyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Kızılay’ın başka bir açıklamasına göre, Tulkerim'deki bir baskında 24 yaşındaki bir Filistinli genç de gerçek mermiyle yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Nablus başta olmak üzere Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen baskınlarda en az 5 Filistinli gözaltına alındı.