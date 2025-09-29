İsrail Ordusu Gazze'ye 140'tan Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

Son 24 saatte yoğun bombardıman

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi.

Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını sürdürüyor.

Kara ve hava saldırıları, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Buna rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de İsrail saldırıları devam ediyor.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi de yaralandı.