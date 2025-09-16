İsrail ordusu: Gazze'ye bir haftada en az 850 hava saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'ye bir haftada en az 850 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu; kara saldırıları genişletildi, bölgedeki can kaybı ve yıkım verileri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 19:54
İsrail ordusu, Gazze'ye bir haftada en az 850 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada ayrıca kara saldırılarının bugün genişletildiği bildirildi.

Saldırılar ve askeri duyurular

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze, Yemen ve Lübnan'a yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin görsellerin paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, kara birliklerinin giriş yaptığı bölgede hava saldırılarının da süreceği tehdidinde bulunulduğu ifade edildi.

Bölgesel hedefler ve iddialar

Bugün Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırıda Husilere ait askeri altyapının hedef alındığı öne sürüldü. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye dün düzenlenen saldırıda ise Hizbullah'a ait bir komuta merkezinin hedef alındığı ve bir başka saldırıda bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü iddia edildi.

Gazze'deki yıkım ve insani bilanço

İsrail ordusunun iddiasına göre, Gazze'de son bir ayda yaklaşık 2 bin binayı hava saldırılarıyla yerle bir etti. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlayan İsrail'in, 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 kişinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 497 kişinin öldüğü ve 18 bin 294 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 964 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 165 bin 312 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İşgale yönelik açıklamalar

Ordu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığını duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini bildirdi.

