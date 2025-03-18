İsrail Ordusu Gazze'ye Geniş Çaplı Saldırılar Başlattı

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırı Başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırılar yürütmeye başladığını resmen açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıların siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda başlatıldığını belirtti.

Adraee, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet (İsrail iç istihbarat teşkilatı), Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği belirtildi.