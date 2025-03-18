İsrail Ordusu Gazze'ye Geniş Çaplı Saldırılara Başladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde geniş çaplı saldırılar başlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 03:41
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 03:41
İsrail Ordusu Gazze'ye Geniş Çaplı Saldırılara Başladı

İsrail Ordusu Gazze'ye Yeniden Saldırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kaynaklanan gerginlikler nedeniyle yeniden geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki tansiyonun artmasına yol açarken, uluslararası kamuoyunun dikkatini de çekti.

Yeni Saldırılar Neden Başlatıldı?

Saldırıların gerekçeleri arasında, güvenlik tehditleri ve önceki çatışmalarda yaşananların olduğu ifade ediliyor. İsrail'in savunma yetkilileri, tehditlere karşılık vermek zorunda olduklarını belirtiyor.

Uluslararası Tepkiler

Bölgede yaşanan askeri hareketlilik, uluslararası insan hakları örgütleri ve çeşitli ülkelerde protestolara neden oldu. Çatışmaların tarafları, bu tür saldırıların sivil halkı etkilediği ve kalıcı çözüm yollarının arandığı konusunda hemfikir.

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