İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Saldırıların Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca, kentteki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve yapılan saldırıda da bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Kuzey Gazze'de Durum

Sırasıyla, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde Madi ailesine ait bir evin hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve El-Bureyc Mülteci Kampı'na topçu ateşiyle düzenlenen saldırılarda da yerinden edilmiş bazı Filistinlilerin yaralandığı, ancak yaralı sayısının henüz netleşmediği belirtildi.