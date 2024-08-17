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İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 01:27
İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA), Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Saldırıların Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Ayrıca, kentteki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve yapılan saldırıda da bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Kuzey Gazze'de Durum

Sırasıyla, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde Madi ailesine ait bir evin hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Orta kesimde yer alan Deyr el-Belah ve El-Bureyc Mülteci Kampı'na topçu ateşiyle düzenlenen saldırılarda da yerinden edilmiş bazı Filistinlilerin yaralandığı, ancak yaralı sayısının henüz netleşmediği belirtildi.

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