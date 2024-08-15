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İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 30 hava saldırısı gerçekleştirildi, sivil altyapı da hedef alındı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:55
İsrail Ordusu Gazze'ye Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail Ordusu'nun Gazze'ye Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirilen 30 hava saldırısını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, özellikle hedef alınan bölgeler ve sivil kayıplara değinildi.

Refah Bölgesinde Kayıplar

Refah bölgesinde, düzenlenen saldırılarda 20 silahlı kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, Han Yunus'ta Hamas'a ait olduğu öne sürülen munitions depoları da hedef alındı.

Uzun Süredir Devam Eden Saldırılar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 40,005 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Ayrıca, 92,401 kişi yaralandı.

Sivil Altyapıya Zarar

Hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı, saldırılarda hedef alınarak tahrip ediliyor ve enkaz altında binlerce insanın kaldığı bildiriliyor.

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