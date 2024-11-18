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İsrail Ordusu Gazze'ye İki Yeni Saldırı Gerçekleştirdi: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, bölgede şiddet tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:05
İsrail Ordusu Gazze'ye İki Yeni Saldırı Gerçekleştirdi: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli’nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, saldırılar özellikle Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik hava ve topçu ateşi ile gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya'nın Meydan bölgesini de ağır top atışlarıyla hedef almıştır. Tanıklar, saldırının Beyt Lahiya kentinin çeşitli bölgelerine ve Gazze'nin kuzeybatısındaki Tevam bölgesine yönelik Quadcopter tipi dronlarla yapıldığını aktarmaktadır.

Öte yandan, sabah saatlerinde İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneybatısında daha önce "güvenli bölge" olarak sınıflandırdığı El-Mevasi’de yerinden edilenlerin çadırına saldırmış; bu saldırıda 2'si çocuk toplamda 4 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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