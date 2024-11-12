İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 8 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Saldırılarında Ölüm ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine yönelttiği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti ve pek çok insan yaralandı.

El-Cela Caddesi'nde Can Kaybı

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirilen bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyinde bulunan El-Cela Caddesi'nde bir evi hedef aldı. Bu saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesinde de bir ev bombalandı. Bu saldırıda da yine 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beyt Hanun'daki Bombardıman

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da iki eve düzenlediği bir diğer bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.