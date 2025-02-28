İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırıları İki Hafta İçinde Başlatabilir

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırı hazırlıklarının iki hafta içinde başlayabileceği iddia edildi. Ateşkes müzakereleri sürerken gerginlik artabilir.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:42
İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırıları İki Hafta İçinde Başlatabilir

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırı Hazırlığı İçinde

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 15 ay boyunca süren saldırılarını iki hafta içinde yeniden başlatma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Israel Hayom gazetesinin ismini açıklamayan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun artan gerginlik ortamında başlatacağı saldırılar konusunda dikkatli adımlar attığı ifade edildi.

Ordunun Hazırlıkları Detaylandırıldı

Yetkilinin açıklamasına göre, ordunun hazırlıkları sayesinde iki hafta içinde önceki duruma geri dönülmesi mümkün kılınıyor. Kuzeye dönen Filistinli nüfusun insani bölgeye geri dönmesi gibi unsurlar da bu sürecin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, Netzarim Koridoru boyunca terk edilen mevzilere geri dönerek, insani yardımlar kapsamında gelen konteyner evlerin askerlerin barınması için kullanılabileceğini veya imha edilebileceğini belirtti.

Ateşkes ve Esir Takası Müzakereleri

Bununla birlikte, İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını müzakere etmeyeceğini savundu. İsrail, savaşı sona erdirmek için Gazze'de silahlı unsurlar bırakmamak, Hamas'ın yönetimini sona erdirmek ve liderlerinin bölgeden çıkarılması gibi şartlar öne sürecek.

Ayrıca, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, müzakere heyetinin ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Mısır'a gideceği duyurulur iken, hangi konularda müzakere yürütüleceği konusunda bilgi verilmemesi dikkat çekti.

Gözler İkinci Aşamada

Öte yandan, Hamas, ateşkesin sona erecek olması üzerine arabulucular aracılığıyla İsrail'e baskı yapılmasını talep etti. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük ilk aşamasının 1 Mart 2024'te sona ereceği belirtildi.

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