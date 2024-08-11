İsrail Ordusu, Gazze'ye Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail Ordusu'nin Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları

İsrail ordusu, savaşın 310. gününde Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına kara, hava ve denizden saldırılarını sürdürmekte. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Han Yunus kenti yakınlarındaki Hamed bölgesinde bulunan büyük binalar, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu ve bu saldırıda 5 kişi yaralandı.

Bölgelere Yönelik Hava Saldırıları

Karara, Zenne ve Beni Suheyla beldeleri de hava saldırılarına maruz kalırken, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinin batısındaki konutlar bombalanmakta. Aynı zamanda kentin batısındaki diğer bölgeler ve kuzey kesimleri de topçu atışlarıyla vurulmakta.

Gazze Kentindeki Olaylar

Gazze kentinin Tel El-Heva ve Zeytun Mahallesi'nde yer alan evler, İsrail topçuları ve ağır makineli silahların ateşi altında kalıyor. Şüheda kavşağı çevresinde patlama ve silahlı çatışma sesleri duyulmakta.

Şatti Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı Üzerine Saldırılar

Ayrıca, Gazze'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı çevresi ve Balıkçılar Limanı bölgesi, İsrail hücum botlarının bombardımanına tutuldu. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu da İsrail topçularının hedefleri arasında.

Yaralılar ve İlk Yardım Durumu

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgilere göre, Deyr El-Belah kentinde bir genç kız, İsrail insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 Ekim 2023 Sonrası Durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te kapsamlı bir saldırı düzenleyerek, Mescid-i Aksa gibi kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere yanıt vermişti. İsrail, bu saldırılarda 1200 vatandaşının yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 790 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 92 bin 2 olarak bildirildi. Enkaz altında halen birçok ölü olduğu ifade ediliyor ve sivil altyapılar hedef alınıyor.

Çatışmalar ve İnsani Ara

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 684 askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Çatışmaları durdurmak adına 4 günlük insanî ara ilan edilmiş, sonrasında bu ara 3 gün daha uzatılmıştır. Söz konusu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yapılan saldırılarda 620 Filistinli yaşamını yitirmiştir.