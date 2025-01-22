İsrail Ordusu Givati Tugayı'nı Gazze'den Geri Çekiyor

İsrail Ordusu Givati Tugayı'nı Gazze'den Çekiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023 tarihinden itibaren 86 kayıp veren Givati Tugayı'nı çekmeye hazırladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yönelik saldırılarda aktif olduğu belirtildi.

Givati Tugayı'nın Görevleri ve Kayıpları

İsrail ordusunun açıklamalarına göre, 162. Tümen komutasındaki Givati Tugayı güçleri, yeni görevler için hazırlık yapıyor. Givati Tugayı, Gazze'deki kara operasyonlarında toplamda 86 kayıp vermiştir.

Ayrıca, İsrail ordusu, Givati Tugayı'nın Gazze Şeridi'nden sınır hattına geri dönüşünü gösteren bir video da yayımladı. Bu tugay, 27 Ekim 2023 itibarıyla Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki kara saldırılarına aktif katılım sağlamıştı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ile Hamas arasında, Katar aracılığıyla yapılan müzakerelerde 15 Ocak'ta bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına varıldığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. İlk 42 günde, toplamda 33 İsrailli ve 1900’ün üzerinde Filistinli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Ayrıca, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti. İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli ise Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.