Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde Artan Gerilim Üzerine Değerlendirmeler Yapıyor

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki son saldırıya karşı verilecek tepkileri değerlendiriyor. Hizbullah'ın sorumluluğu kabul etmediği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:51
İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde Artan Gerilim Üzerine Değerlendirmeler Yapıyor

İsrail Ordusu Golan Tepeleri'ndeki Saldırıyı Değerlendiriyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesindeki roket saldırısının ardından karşılık verme hazırlıkları yapıyor. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve Hizbullah'ın bu olaydan sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Saldırının Detayları ve Yetkililerin Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında roket saldırısının "çok ani" bir şekilde gerçekleştiğini ve sirenlerin çalmasından sadece kısa bir süre sonra bir roketin beldeye isabet ettiğini belirtti. Saldırıda çocuklar dahil 10 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi yaralandı.

Hagari, saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğine dair ellerinde "kesin istihbarat" bulunduğunu ifade etti ve güvenlik teşkilatının bu duruma nasıl karşılık vereceğini değerlendirerek, "siyasi iradeyle ortak kararlar alıp harekete geçeceklerini" aktardı. Ayrıca, halka yönelik güvenlik uyarılarında bir değişim olmadığını da sözlerine ekledi.

Golan Tepeleri ve Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Durum

Saldırının gerçekleştiği Golan Tepeleri, uluslararası hukuk açısından işgal altında kabul ediliyor. İsrail, bölgeyi 1967 yılında işgal etmişti. Bu durum, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığının meşruiyeti konusunda tartışmalara neden olmaktadır.

Hizbullah Hareketi, kendisinin saldırıya karıştığı iddialarını yalanlayarak, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 4 mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Son günlerde İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar, 7 Ekim 2023'ten bu yana artarak devam ediyor.

Gelecek İhtimalleri

Gerçekleşen bu olayı izleyen günlerde, iki taraf arasında daha fazla çatışma yaşanması bekleniyor. İsrail ordusunun değerlendirmeleri ve alacağı kararlar, bölgedeki gerginliğin nasıl şekilleneceğini belirleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz