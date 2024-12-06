İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde Güçlerini Takviye Ediyor

İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde Takviye Yaptı

İsrail ordusu, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki güçlerine takviye yapıldığını duyurdu. Ordudan gelen açıklamada, bölgedeki hava ve kara kuvvetlerinin güçlendirildiği belirtildi.

İsrail birliklerinin Suriye sınırı boyunca konuşlandırıldığı ve sıcak gelişmeleri takip ettiği vurgulandı. Bu adım, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik Kabinesinin Toplantıları

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail güvenlik kabinesi, Suriye'de yaşanan gelişmeleri masaya yatırmak üzere yarın ve 8 Aralık Pazar akşamı toplanacak.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, önceki gün de bir araya gelerek Suriye'deki durumu değerlendirmişti.