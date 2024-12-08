İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde Suriye Tarafını İşgal Etti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal ettiği bildirildi. Bu gelişme, İsrail Devlet Televizyonu KAN tarafından duyuruldu.

Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı ele geçirdiğini doğruladı. Bu operasyon, Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını sağlamlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

İsrail ordusunun başlattığı bu operasyon, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasıyla tetiklendi. İlgili kaynaklar, harekat sırasında İsrail birliklerinin herhangi bir direnişle karşılaşmadığını aktardı.

Ayrıca, İsrail ordusu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye takviye kuvvet gönderdiğini bildirdi.