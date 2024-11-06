İsrail Ordusu, Hamas Ölümleri Hakkında Sayıları Manipüle Ediyor Mu?

İsrail Ordusunun Hamas Ölümleri Üzerine İddialar

İsrail basınında, ülkenin ordusunun Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü iddia ettiği Hamas mensuplarının sayısını manipüle ettiği öne sürülüyor. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Temmuz ayında İsrail ordusu, 17 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü ifade etmişti.

Rakamların Tutarsızlığı

Temmuz ayından bu yana yayımlanan Hamas ölümleriyle ilgili açıklamalar toplandığında, ölen sayısının 18 ila 19 bin arasında olması gerektiği belirtilirken, ordunun kaynaklarının bu sayıyı yaklaşık 15 bin olarak belirttiği aktarıldı. "Son dört ayda 3 bin ila 4 bin Hamas mensubu nasıl hayata döndü?" sorusu gündeme getirildi.

Devlet Yetkililerinin Rakamları

Gazeteye göre, 1 Şubat'a kadar askeri yetkililer, İsrail'in yaklaşık 10 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü belirtirken, Başbakan Binyamin Netanyahu da 12 Şubat'ta ordunun 12 bin Hamas mensubunu öldürdüğünü ifade etti. Bu bağlamda, birkaç gün içinde ordunun bilançosunu değiştirerek Netanyahu'nun açıkladığı sayıya uyum sağlamaya çalıştığı vurgulandı.

Psikolojik Savaş ve Güvenirlik Sorunları

Haber, "İsrail ve ordusu temennilere dayanmayan, gerçekçi rakamlar olmadan savaşın geleceği ve Hamas’ı hezimete uğratmanın ne kadar zaman alacağı konusunda nasıl değerlendirme yapabilir?" sorusunu sorarak, Hamas mensuplarının öldürülen sayısındaki artışın psikolojik savaşın bir parçası olabileceğine dikkat çekti.

Sivil Kayıplar

Dahası, gazete, bu tür rakamların yanı sıra hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 43 bin olduğunu ve bunlardan 25 ila 30 bininin sivil olduğu bilgisini paylaştı.