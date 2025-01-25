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İsrail Ordusu: Hamas, Sivil Esirleri Bırakma Yükümlülüğüne Uymadı

İsrail ordusu, Hamas'ın sivil esirleri salma yükümlülüğünü yerine getirmediğini açıkladı. Anlaşma detayları ve gelişmeler haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:59
İsrail Ordusu: Hamas, Sivil Esirleri Bırakma Yükümlülüğüne Uymadı

İsrail Ordusu, Hamas'ın Yükümlülüklerini Yerine Getirmediğini İddia Etti

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde Hamas'ın sivil esirlerin önce serbest bırakılması yükümlülüğüne uymadığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, esir takasının ikinci turunda Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir askerin serbest kalmasına rağmen, Hamas'ın anlaşmadaki sivil kadınları bırakma sorumluluğunu yerine getirmediğini belirtti. Hagari, "Hamas, anlaşmadaki sivil kadınları serbest bırakma yükümlülüğüne uymadı." ifadelerini kullandı.

Önemli İsimler ve Gelişmeler

Hagari, hayatta olduğu düşünülen kadın esir Arbel Yehud ve akıbetleri hakkında endişeler taşıdıkları Shiri Bibas ve çocuklarının serbest kalması için çaba göstereceklerini vurguladı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Shiri Bibas'ın eşi ve iki çocuğunun naaşlarının İsrail'e teslimi teklifi olduğu, ancak Netanyahu hükümetinin bu teklifi reddederek pazarlık yapmayı sürdürdüğü ifade edildi.

İkinci Tur Başladı

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının ikinci turu sırasında, Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker, bugün saatler önce İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim edildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Detayları

Katar arabuluculuğunda varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 15 Ocak'ta duyurulmuş ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmiştir. Bu üç aşamalı anlaşmanın ilk 42 gününde, 33 İsrailli esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak. Hamas'ın askeri kanadı, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim ederken, İsrail hapishanelerindeki 90 Filistinli de serbest bırakılmıştır.

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