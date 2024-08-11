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İsrail Ordusu Han Yunus'ta Bölge Boşaltma Çağrısı Yaptı

İsrail ordusu, Han Yunus'ta sivil halkın bölgeden tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 12:15
İsrail Ordusu Han Yunus'ta Bölge Boşaltma Çağrısı Yaptı

İsrail Ordusu'ndan Han Yunus'ta Tahliye Çağrısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde, sivil halkın bir bölgeyi daha boşaltmasını talep etti.

Çok Sayıda Yerinden Edilme

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 36. Blok bölgesinde yaşayanların burayı terk etmeleri gerektiğini bildirdi. Adraee, bu bölgenin İsrail'e yönelik füzelerin ve terör eylemlerinin planlandığı bir alan olduğunu öne sürdü.

El-Cela Mahallesi Uyarısı

Adraee ayrıca, El-Cela Mahallesi'nde oturanlara da İsrail ordusunun güç kullanabileceği ve mahallenin savaş bölgesi ilan edildiğini belirtti.

İnsani Kriz Büyüyor

8 Ağustos'ta da Han Yunus için benzer bir boşaltma çağrısı yapılmıştı. 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen saldırılar sonucunda birçok Filistinli zorla yerinden edildi. Yerlerinden edilenler, ailelerinin yanına sığınmaya çalışıyor; ancak bazıları sokaklarda ve kamuya açık alanlarda zor koşullarda yaşamaya devam ediyor.

Yaşanan Sorunlar

Gazze'deki temel altyapının yok olması nedeniyle, elektrik, iletişim ve sağlık hizmetleri ciddi biçimde aksamakta. Gazze hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana 2 milyona yakın kişinin zorla yerlerinden edildiğini duyurdu.

Bu zorlu koşullar altında, Filistinliler salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Hamad Kenti bölgesi, tahliye uyarısının ardından bölgedeki Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile kentin batısına göç etti.

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