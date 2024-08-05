İsrail Ordusu Han Yunus'ta Tahliye Çağrısı Yaptı

İsrail Ordusundan Han Yunus'ta Yeni Tahliye İkizi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, son dönemlerde iki mahallede daha tahliye gerçekleştirilmesi için duyuru yaptı. Daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda, 7 mahalleden oluşan bir listeye, yeni mahalleler eklenmiş durumda.

Adraee'nin Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Han Yunus'un merkezindeki Şeyh Nasır ve Misbah mahallelerinin derhal boşaltılması yönünde ilave bir talepte bulundu. Adraee, bu mahallelerde "silahlı unsurlar" bulunduğunu iddia ederek, bölge sakinlerine "insani güvenlik alanları"na yönelmeleri hususunda çağrıda bulundu.

Tahliyelerin Sonuçları

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun tahliye talep ettiği bölgelerde son günlerde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda birçok sivil Filistinli hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. 7 Ekim 2023'te başlayan hava saldırılarının yanı sıra, 27 Ekim 2023 tarihinden bu yana da karasal saldırılara devam eden İsrail ordusu, önceden belirttiği tahliye bölgelerini sık sık hedef almakta ve sivil kayıplara yol açmaktadır.

Uluslararası Tepkiler

Yerel ve uluslararası insani kuruluşlar, Gazze Şeridi'nde güvenli bir alan bulmanın giderek zorlaştığına dikkat çekmektedir. Han Yunus'un doğusundaki muharebelerin ardından en az 250 Filistinli yaşamını yitirirken, 300'den fazla kişi de yaralanmıştır.

İstatistikler

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 39,623 Filistinli hayatını kaybetmiş, bunlardan 16,314'ü çocuk ve 10,980’i kadın olarak belirtilmektedir. Ayrıca, 91,469 kişi yaralanmıştır.