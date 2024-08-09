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İsrail Ordusu Han Yunus'ta Yeniden Kara Saldırısına Geçti

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde geldi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:02
İsrail Ordusu Han Yunus'ta Yeniden Kara Saldırısına Geçti

İsrail Ordusu Han Yunus’a Yeniden Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'a yeniden kara saldırısı başlattığı bildirildi. Bu saldırının, ABD, Mısır ve Katar'ın ateşkes ve esir değişimi müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısının hemen ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Kara Saldırı Detayları

İsrail Ordu Sözcülüğü, 98. Bölük'ün katılımıyla Han Yunus'ta başlatılan saldırının yanı sıra, aynı bölgede 30 noktaya hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Bu durum, bölgede artan gerilimi daha da tırmandırma riski taşıyor.

Yerinden Edilme ve Tahliye Emirleri

İsrail ordusu, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Han Yunus'un doğusuna tahliye emirleri göndermişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadın, çocuk ve yaşlı Filistinlilerin enkaza dönen binaların arasından zorla göç ettiği görüntüler, bir 'insanlık felaketi' olarak tanımlandı.

Geçmişteki Saldırılar ve Yıkım

İsrail'in 2023 Aralık ayında bölgedeki ikinci büyük yerleşim alanı olan Han Yunus'a yönelik kara saldırıları başlattığı süre zarfında, büyük bir yıkım yaşandığı bildirildi. Yüksek bir can kaybı yaşandığı ve Filistin Sivil Savunma Ekipleri'nin yüzlerce cesede ulaştığı ifade edilirken, yaklaşık 8 bin kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor.

Toplu Mezar Buluntuları

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin bahçesinde, 300'den fazla cesedin bulunduğu bir toplu mezar tespit edildiği açıklandı. Temmuz ayı sonunda yeniden başlatılan saldırılarda da ağır kayıplar ve yıkım yaşandı.

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