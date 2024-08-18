Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusu, Han Yunus'taki 'Güvenli Bölge'ye Saldırılarını Genişletiyor

İsrail ordusu, Han Yunus’ta insani bölge olarak ilan edilen alanlara yaklaşarak saldırılarını artırdı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:06
İsrail Ordusu, Han Yunus'taki 'Güvenli Bölge'ye Saldırılarını Genişletiyor

İsrail Ordusu Han Yunus'ta Saldırılarını Artırıyor

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güney kesiminde bulunan Han Yunus kenti etrafındaki "güvenli bölge" olarak tanımlanan alanlara yönelik saldırılarını sürdürmektedir.

Saldırılar Hamed Mahallesi'ne Ulaştı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçları Han Yunus’un batısındaki Hamed Mahallesi’ne kadar ilerledi. Bu süreçte, kent çevresindeki kuzey ve batı bölgeleri yoğun topçu atışları ve hava bombardımanlarıyla hedef alındı.

İnsani Durum Tehdit Altında

Asda bölgesinin yakınlarındaki sivillerin sığındığı çadırlara makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi. Saldırılar sonucunda ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, yaklaşık 1.7 milyon kişinin sığındığı Mevasi bölgesinde "insani bölge" olarak ilan edilen bölgeye yalnızca birkaç yüz metre mesafede yer almaktadır.

Ordu Sözcüsünden Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki alanlar ile Han Yunus’a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemiştir. Bu haritaya dikkatle bakıldığında, İsrail'in güvenli bölge olarak belirttiği alanların, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarını içerdiği görülmektedir.

Hamed Mahallesi ve Yeniden İmar Çalışmaları

İsrail savaş uçakları, Cuma günü Hamed Mahallesi’ndeki bazı konutları tahrip etti. Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin ismini taşıyan bu mahalle, 2012 yılında Doha'nın desteğiyle inşa edilen 2,500 dairelik bir komplekstir ve projenin maliyeti 407 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı