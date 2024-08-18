İsrail Ordusu, Han Yunus'taki 'Güvenli Bölge'ye Saldırılarını Genişletiyor

İsrail Ordusu Han Yunus'ta Saldırılarını Artırıyor

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güney kesiminde bulunan Han Yunus kenti etrafındaki "güvenli bölge" olarak tanımlanan alanlara yönelik saldırılarını sürdürmektedir.

Saldırılar Hamed Mahallesi'ne Ulaştı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askeri araçları Han Yunus’un batısındaki Hamed Mahallesi’ne kadar ilerledi. Bu süreçte, kent çevresindeki kuzey ve batı bölgeleri yoğun topçu atışları ve hava bombardımanlarıyla hedef alındı.

İnsani Durum Tehdit Altında

Asda bölgesinin yakınlarındaki sivillerin sığındığı çadırlara makineli tüfeklerle ateş açıldığı bildirildi. Saldırılar sonucunda ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, yaklaşık 1.7 milyon kişinin sığındığı Mevasi bölgesinde "insani bölge" olarak ilan edilen bölgeye yalnızca birkaç yüz metre mesafede yer almaktadır.

Ordu Sözcüsünden Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos’ta sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki alanlar ile Han Yunus’a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemiştir. Bu haritaya dikkatle bakıldığında, İsrail'in güvenli bölge olarak belirttiği alanların, 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarını içerdiği görülmektedir.

Hamed Mahallesi ve Yeniden İmar Çalışmaları

İsrail savaş uçakları, Cuma günü Hamed Mahallesi’ndeki bazı konutları tahrip etti. Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin ismini taşıyan bu mahalle, 2012 yılında Doha'nın desteğiyle inşa edilen 2,500 dairelik bir komplekstir ve projenin maliyeti 407 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.