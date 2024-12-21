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İsrail Ordusu: Hava Savunma Sistemleri Her Saldırıyı Durduramaz

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan füzelerin Tel Aviv'e isabet etmesi sonrası hava savunma sistemlerinin etkisiz olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 22:12
İsrail Ordusu: Hava Savunma Sistemleri Her Saldırıyı Durduramaz

İsrail ordusu, Tel Aviv'e düşen bir füze sonrası hava savunma sistemlerinin her saldırıyı önleyemeyeceği konusunda açıklama yaptı. Bu açıklama, Yemen'den atılan füzelerin 16 kişinin hafif yaralanmasına neden olmasının ardından geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, Yemen’den fırlatılan füzeyi engelleyemeyen İsrail hava savunma sisteminin bu tür olaylardan gerekli derslerin çıkarıldığını vurguladı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olay sonrası, İsrail Hava Kuvvetleri ve İç Cephe Komutanlığı tarafından bir ön inceleme gerçekleştirildiği, ancak meselenin daha kapsamlı bir şekilde araştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sisteminin bu füzeyi durduramaması nedeniyle alınan derslerin önemine dikkat çekildi. Ancak bilgi güvenliği gerekçesiyle, olayla ilgili hava savunma faaliyeti ve uyarı sistemleri hakkında daha fazla bilgi vermenin mümkün olmadığı ifade edildi.

Yemen'den Fırlatılan Füze İmha Edilemedi
İsrail ordusu, ülkenin orta kesimlerinde devreye giren alarmların ardından fırlatmanın tespit edildiğini, fakat durdurma girişimlerinin başarısız olduğunu bildirmişti. İsrail basını, Yemen'den fırlatılan füzenin ardından yerel saatle 03.50'de bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktarmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bu sabah İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefe yönelik balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada saldırıda kullanılan 'Filistin 2' tipi balistik füzelerin Yafa kentindeki askeri noktayı 'başarılı bir şekilde' hedef aldığını söyledi.

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