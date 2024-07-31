İsrail Ordusu, Heniyye Suikastı Hakkında Konuşmadı

İsrail Ordusu Heniyye'ye Yapılan Saldırıya Yorum Yapmadı

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye’ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilmesi planlanan saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü yetkilisi, “Heniyye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” sorusuna “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklindeki yanıtla karşılık verdi.

Öte yandan, Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan yazılı açıklamalara göre, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna yapılan saldırıda hayatını kaybettiği bildiriliyor.