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İsrail Ordusu, Hizbullah'a Ait Füze Rampalarını Vurdu

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 30 füze rampasını hedef aldı, bölgede önemli hasarlar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:47
İsrail Ordusu, Hizbullah'a Ait Füze Rampalarını Vurdu

İsrail Ordusu Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'a ait 30 füze rampasını hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin duyurusuna göre, savaş uçakları dört ayrı bölgeye saldırıda bulundu.

Hedef Alınan Bölgeler

Adraee, Cebin, Nakura, Deyr Suryan ve Zibkin beldelerinin saldırılardan etkilendiğini belirtti. Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları özellikle Zibkin, Eş-Şaaytiye, Klayla, Mecdel Zon, Hanniyye ve Tayr Harfa beldelerine toplamda 17 saldırı gerçekleştirdi.

Hasar ve Yangınlar

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), Klayla beldesindeki saldırıların ardından çiftliklerde ve binalarda büyük maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, Alma eş-Şaab bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu yoğun orman yangınları çıktığı aktarıldı.

İstihbarat Daireleri ve Stratejik Hedefler

Bint Cubeyl kentinde İsrail dronları eş zamanlı uçuş yaparken, Ayta eş-Şaab ve Ramiya beldelerine yoğun atışlar gerçekleştirildi. İsrail ordusu, geçtiğimiz gece yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının AMAN'ın talimatları doğrultusunda Hizbullah'a ait bir silah üretim tesisine ve örgütün komuta merkezlerine hedef aldığı bilgisini verdi.

Çatışmaların Seyri

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda bugüne kadar 434 Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

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