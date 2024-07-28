İsrail Ordusu, Hizbullah'a Yanıt İçin Stratejiler Geliştiriyor

İsrail Ordusu'ndan Hizbullah'a Yanıt Senaryoları

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde meydana gelen vahim bir saldırıya karşılık verilmesi için hükümete bir dizi senaryo sunmuş durumda. Bu saldırıda, Tel Aviv'in Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttuğu ve aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Askeri Eylem Olasılıkları

İsrail ordu radyosunun bildirdiğine göre, sunulan senaryolar arasında Lübnan'a yönelik daha şiddetli askeri müdahale seçenekleri de bulunuyor. İsmi gizli tutulan bir yetkili, "Hizbullah'a ciddi zarar vermek istiyoruz ama bölgesel bir savaşı tetiklemek istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı

Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki güvenlik kabinesi, Hizbullah'a verilecek cevabı tartışmak üzere acil bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de gün içinde kuvvet komutanlarıyla bir araya gelerek konuyu ele aldı.

Mecdel Şems Saldırısı

27 Temmuz akşamı, Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesindeki bir futbol sahasına düzenlenen roket saldırısında, 12 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, yaptıkları istihbarat analizleri sonucunda, roketin Lübnan’ın güneyindeki Şeba bölgesinden fırlatıldığını öne sürdü. Ancak, Hizbullah saldırıya dair bağlantıları reddetti.

Demir Kubbe İddiaları

Bazı yerel kaynaklar, saldırı sırasında çalan uyarı sirenlerinden kısa bir süre sonra roketin isabet ettiğini belirtti. Hatta saldırının, İsrail ordusuna ait Demir Kubbe hava savunma sistemi üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları ortaya atıldı. Bu durumu destekleyen bazı gözlemler, roketin yönü ve sirenlerin zamanlamasıyla ilişkili.

Netanyahu ise bu saldırılara karşı sert bir duruş sergileyerek, "Hizbullah, bu ölümcül saldırının bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.