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İsrail Ordusu, Hizbullah Füze Saldırılarını Önlediklerini Duyurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kuzey saldırılarında bazı füzelerin önlendiğini bildirdi, bir evde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 17:20
İsrail Ordusu, Hizbullah Füze Saldırılarını Önlediklerini Duyurdu

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Hizbullah tarafından gerçekleştirilen füze saldırılarının bazılarını başarılı bir şekilde önlediklerini duyurdu. Saldırıların, Ştula isimli yasa dışı yerleşim birimine yönelik olduğu belirtiliyor.

Hizbullah'ın Saldırısı

Ayrıca, İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Hizbullah'ın açtığı ateş sonucu, Celile bölgesi batısındaki Ştula'daki bir evin vurulmasına ve maddi hasar oluşmasına neden olduğu bildirildi.

Açıklamalarda Neler Var?

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan'dan yapılan füze atışlarından bazılarının hava savunma sistemleri vasıtasıyla etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Ayrıca, Hizbullah Hareketi da gün içerisinde yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden İsrail sınırında bulunan iki askeri hedefe saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu doğrultuda, Ştula ve Manara bölgesindeki binalarda konuşlu İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

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