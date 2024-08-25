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İsrail Ordusu, Hizbullah Gerginliği Sonrasında Güvenlik Kısıtlamalarını Kaldırdı

İsrail ordusu, Hizbullah ile yaşanan son gerginlik sonrası bazı güvenlik kısıtlamalarını sona erdirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:00
İsrail Ordusu, Hizbullah Gerginliği Sonrasında Güvenlik Kısıtlamalarını Kaldırdı

Gerginlik Sonrası Kısıtlamalar Kaldırıldı

İsrail ordusu, bu sabah Hizbullah ile yaşanan gerginlikten sonra bazı bölgelere getirdiği güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığını açıkladı.

Önleyici Saldırı ve Kısıtlamaların Nedeni

Yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığı iddiaları çerçevesinde, ordunun Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği "önleyici saldırı" ile birlikte belirli bölgelerdeki kısıtlamaların sona erdirildiği belirtildi.

Kaldırılan Kısıtlamalarının Detayları

Kısıtlamaların Celile, Hayfa ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nin güneyinde bulunan yerleşim birimleriyle Beit Shean, Vadi Ara, Daliyet el-Karmel, Sharon ve Dan bölgelerini kapsadığı ve kısıtlamaların 12:30 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

Lübnan Sınırındaki Durum

Öte yandan, Lübnan sınırındaki çatışma hatları üzerinde ise kısıtlamaların kısmi olarak devam ettiği bilgisi verildi.

Hizbullah’ın Misilleme Saldırısı

Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut’ta üst düzey yöneticisine düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Bu kapsamda 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracı (İHA) kullanarak İsrail ordusunun hedef alındığı ifade edildi.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail ordusu ise, bu sabah Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında yaklaşık 100 savaş uçağının görev aldığını ve İsrail'in merkezine yönelik var olan füze rampalarının 40'ının hedef alındığını iddia etti.

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