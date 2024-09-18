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İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah geriliminde 98. Tümeni kuzeye konuşlandırdı. Olaylar sonrası 9 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:55
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi

İsrail Ordusu Kuzey'e Asker Gönderdi

İsrail ordusunun, Lübnan'da meydana gelen çağrı cihazı patlamalarının ardından Hizbullah ile yaşanan gerginlik sonucunda özel bir tümeni kuzeye konuşlandırdığı bildirildi.

98. Tümen Göreve Hazır

Yerel medya kaynakları, İsrail ordusundaki 98. Tümenin, ülkenin kuzey bölgesine yönlendirildiğini aktardı. Özel tümen, paraşütçü ve komandolardan oluşarak 10 ila 20 bin arasında askere sahip olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde de Aktif Rol Üstlendi

Hizbullah ile yaşanan gerilim sebebiyle kuzeye kaydırılan tümenin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda da yer aldığı ifade edildi.

Lübnan'da Ciddi Kayıplar Yaşandı

Lübnan'daki olaylar sırasında, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucu, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada biri çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail'e Suçlama ve Yükselen Gerilim

Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv'den henüz herhangi bir açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırındaki çatışmaların 8 Ekim 2023'ten bu yana devam ettiği ve son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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