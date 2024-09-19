İsrail Ordusu Hizbullah Hedeflerine Saldırdı

İsrail Ordusu, Hizbullah Hedeflerine Büyük Darbe Vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a ait 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu operasyonun İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Hedefteki Füzeler ve Saldırılar

İsrail, Hizbullah'a ait, İsrail topraklarına yönlendirilmeye hazırlanan 30 füze platformunu tahrip etti. Ayrıca, Hizbullah'ın altyapısına yönelik olarak, Lübnan'ın güneyinde çeşitli silah depolarının da vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun, Nakura bölgesine yönelik topçu birlikleriyle saldırılar düzenlediği bildirildi.

Artan Çatışmalar

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, taraflar arasında ara ara şiddetlenen çatışmaların devam ettiği gözlemleniyor.