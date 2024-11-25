İsrail Ordusu: Hizbullah ile Ateşkes İçin Doğru Zaman

İsrail Ordusundan Kritik İddia

İsrail ordusunun, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Hizbullah ile ateşkes sağlanması için şu anın 'doğru zaman' olduğunu ilettiği öne sürüldü. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ordunun Başbakan'a Hizbullah ile ilgili çatışmalar ve olası bir ateşkes süreci hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Hizbullah ile Ateşkes Süreci

Haber kaynakları, ordunun Lübnan sınırı boyunca Hizbullah altyapısını yok etmeyi başardığını ve bu sayede İsrail’in kuzeyine yönelik saldırı olasılığının ortadan kaldırıldığını savundu. Ayrıca, Hizbullah’ın roket cephaneliğinin önemli ölçüde azaltıldığı da vurgulandı.

Ordunun, ateşkes konusunda da “doğru zaman” ifadesini kullandığı ancak ateşkesin başarısız olması durumunda Lübnan’daki saldırılarını genişletme planlarının olduğu aktarıldı.

Güvenlik Kabinesi'nin Toplantısı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Güvenlik Kabinesi’nin yarın Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere toplanacağı ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını prensipte onayladığı, fakat bazı konuların henüz çözümlenmediği ifade ediliyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret ederek ateşkese varılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.