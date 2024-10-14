İsrail Ordusu, Hizbullah'ın İHA Attack'ını Soruşturuyor

Hizbullah'ın İHA Saldırısı ve Sonuçları

İsrail ordusunun ön soruşturmasına göre, Hizbullah tarafından gönderilen İHA'nın alçak irtifada uçması, ordunun bu aracı takip etmesini zorlaştırdı. Söz konusu saldırı, Hayfa bölgesinde gerçekleşti ve 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Hizbullah, Hayfa'ya düzenlediği saldırıda alçak irtifa uçan 3 İHA, 3 güdümlü füze ve çeşitli roket kullanmıştı. İsrail donanması ve Demir Kubbe hava savunma sistemi, iki İHA'ya müdahale etti ancak bir üçüncü İHA ile olan iletişim Akka’nın kuzeydoğusunda kesildi.

İHA'nın Takibi ve Yanıltması

Haber kaynaklarının bildirdiğine göre, "alçak irtifada uçması" veya hava kuvvetlerinin GPS sistemlerine yapılan müdahale, İsrail hava kuvvetlerini yanıltarak İHA'nın kendi kendini imha ettiğine dair bir izlenim yarattı. İsrail Hava Kuvvetleri, olaya dair yeterli kanıt olmadığı sürece İHA'ların kendi kendini yok ettiğini düşünmeyecek.

Geçmişteki Bildirimler

Yokneam bölgesinde, halkın şüpheli bir uçak gördüğüne dair bildirimler gelirken, aynı bölgede bir İsrail helikopterinin uçuşta olması nedeniyle bu bildirimin yanlış anlaşıldığı öne sürüldü. Hava güvenliği nedeniyle, İHA'larla yarım saat boyunca bağlantı kesilse bile, koruma durumuna geçildiği ifade edildi.

İHA'nın Özellikleri ve Hedefi

Hizbullah tarafından kullanılan İHA'nın Şahid 107 modeli olduğu, 3-5 kilogram ağırlığında bir savaş başlığına sahip olduğu ve GPS sistemiyle çalıştığı bilgisi verildi. Ayrıca, İHA'nın uzaktan kontrol edilmediği, önceden belirlenmiş bir konum ve rota ile yönlendirildiği kaydedildi.

Hizbullah, bu saldırıyı Gazze'deki direnişi desteklemek, Lübnan halkını savunmak ve İsrail'in önceki saldırılarına karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Saldırının Sonuçları

Saldırıda 4 İsrail askeri ölmüş, 7'si ağır olmak üzere toplamda 58 asker yaralanmıştır. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmaktadır.