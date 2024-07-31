İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanı Fuad Şükür'ü Vurdu

İsrail'in Hava Saldırısı: Hizbullah Komutanı Öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gerçekleştirilen hava operasyonunda Hizbullah'ın önemli komutanlarından Fuad Şükür'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Yapılan yazılı açıklamaya göre, bu operasyon, gelişmiş savaş uçakları ile gerçekleştirilmiş olup, Şükür'ün Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın en yakın yardımcısı olduğu iddia edilmiştir. Açıklamada, Şükür'ün 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'e yönelik saldırılar organize ettiği ve 27 Temmuz'da gerçekleşen Mecdel Şems saldırısının sorumlu olduğu belirtildi.

Saldırının Sonuçları

İsrail güçleri, Beyrut'un güney kesimindeki Huhreyk Mahallesi'nde bulunan bir binaya yönelik hava saldırısında bulunmuştur. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu operasyonda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 68 kişinin yaralandığını bildirmiştir.

İsrail medyası, Beyrut'taki saldırıda 2 numaralı isim olduğu belirtilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını aktarmıştır.