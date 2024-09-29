İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanı Nebil Kavuk'un Öldürüldüğünü Açıkladı

İsrail'in İddiaları

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine dün gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın Önleyici Güvenlik Birimi'nde önemli bir pozisyonda bulunan Nebil Kavuk'un öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklama ve İstihbarat Bilgileri

İsrail ordusu, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) tarafından elde edilen hassas bilgilerle yapıldığını ifade etti. Kavuk'un, son dönemlerde İsrail aleyhine terör eylemlerini teşvik ettiği iddia edilerek, "İsrail ordusu, Hizbullah yönetimini hedef alarak onların etkisiz hale getirilmesi ve ülke güvenliğine tehdit oluşturanlara karşı harekete geçmeyi sürdürüyor," denildi.

Nebil Kavuk'un Geçmişi

Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güney bölgesindeki Nebatiye şehrinde doğmuştur. 1982-1992 yılları arasında İran'ın Kum kentinde dini eğitim almıştır. Öncesinde Hizbullah'ın güney bölgesi sorumlusuyken, son olarak Önleyici Güvenlik Birimi'nin komutanı olarak görev yapmaktaydı.

Hizbullah'tan Yanıt Yok

Hizbullah cephesinden, Kavuk'un öldürülmesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.