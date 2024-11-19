İsrail Ordusu, Hizbullah Komutanını Hava Saldırısıyla Öldürdüğünü Açıkladı

İsrail Ordusu'ndan Kritik Açıklama

İsrail ordusu, dün gece gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah'ın orta menzil roket sistemlerinden sorumlu komutanı Ali Tevfik Douek'in hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Alevlenen Gerilimin Ardından Gelen İddialar

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentindeki Kefr Cuz köyüne düzenlenen operasyonda Douek'in hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Douek'in, eylül ayında Beyrut’a düzenlenen saldırıda öldürülen Hizbullah komutanının yerine geçtiği kaydedildi.

Hizbullah Tarafından Yanıt Bekleniyor

Hizbullah'a ait yetkililer, İsrail ordusunun bu iddialarına henüz bir yanıt vermedi. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah'la kontrol altında süren çatışmalar devam ederken, 23 Eylül'de İsrail ordusu, Lübnan'ın güney kentleri yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Karşılıklı Saldırılar ve Etkileri

Hizbullah, son saldırılara karşılık olarak İsrail'e roket ve füzelerle cevap vermeyi tercih etti. Ancak bu saldırılar genellikle İsrail ordusu üslerini hedef alıyor ve büyük bir hasar bildirilmiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.