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İsrail Ordusu, Hizbullah Liderinin Ölüm İddialarını Yalanladı

İsrail ordusu, Binyamin Netanyahu'nun Hizbullah liderinin halefinin öldürüldüğüne dair iddiasını doğrulamadı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:45
İsrail Ordusu, Hizbullah Liderinin Ölüm İddialarını Yalanladı

İsrail Ordusu, Hizbullah Liderinin Ölüm İddiasını Yalanlıyor

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hasan Nasrallah'ın olası haleflerinden biri olarak öne çıkan Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen bir saldırıda öldürüldüğü iddiasını doğrulamadı.

Ordunun Açıklamaları

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili çeşitli sorulara yanıt verdi. Netanyahu tarafından ortaya atılan iddiayı doğrulamadığını belirten Hagari, 3 Ekim tarihinde Beyrut'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah'ın bir "istihbarat merkezini" hedef aldıklarını ve Safiyuddin'in de bu bölgede bulunduğunu ifade etti.

Saldırının Sonuçları Araştırılıyor

Hagari, gerçekleştirilen saldırının sonuçlarının hâlâ incelendiğini dile getirdi. Akşam saatlerinde Netanyahu, Safiyuddin'in öldürüldüğünü duyurmuştu. Ayrıca Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişi konusunda henüz bir açıklama yapmamış olsa da, Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in isminin geçmesi dikkat çekici.

Hava Saldırıları ve Sonuçları

İsrail basını, 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını haberleşmişti. Bu saldırılar, daha önce 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde Nasrallah'ın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarıyla aynı dönemde gerçekleşmiştir.

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