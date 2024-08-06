İsrail Ordusu, Hizbullah Saldırısında Yaralananların Sebebini Açıkladı

İsrail'de Yaralanmaların Sebebi Belirlendi

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan merkezli Hizbullah tarafından düzenlenen bir saldırıda yaralanan iki kişinin, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) ile değil, demir kubbe füzesinin isabet etmesi sonucu yara aldığını açıkladı.

Saldırı Hedefi: Askeri Üs

Bugün yapılan açıklamada, Lübnan Hizbullahı'nın Akka ile Nehariya arasında belirtilen bir askeri üssü hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail ordusu, olaya ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde, iki kişinin yaralanmasının, İsrail’e ait bir demir kubbe füzesi tarafından sağlanan yanlış bir hedeflemeyle olduğunu belirtti. Bu durumun araştırılması devam ediyor.

Yerel Gözlemler

Olayın ardından bölge sakinleri, Akka ile Nehariya arasında bir noktanın hedef alındığını ve sesli patlamanın meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca, Hayfa kentinden yükselen dumanlar görünür hale geldi.

Kızıl Davud Yıldızı'nın Açıklamaları

İsrail'in acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, meydana gelen şarapnel yaralanmaları sonucunda biri ağır, iki yaralı olduğunu duyurdu fakat yaralıların sivil mi yoksa asker mi olduğuna dair bilgi verilmedi.

Hizbullah’ın Açıklaması

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyinde bulunan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargahı’nı kamikaze insansız hava aracıyla hedef aldıklarını duyurdu.