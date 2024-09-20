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İsrail Ordusu, Hizbullah'tan Gelen Roket Saldırısını Duyurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın 140 roketle sınır bölgelerini hedef aldığını açıkladı. Yangınlar ve hava saldırıları gündemde.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:12
İsrail Ordusu, Hizbullah'tan Gelen Roket Saldırısını Duyurdu

İsrail Ordusu, Hizbullah'tan Gelen Roket Saldırısını Duyurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kuzey sınır bölgelerine gerçekleştirdiği roket saldırısının 140'ı geçtiğini duyurdu. Atılan roketlerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından imha edilirken, düşen şarapnel parçaları bazı bölgelerde yangın çıkmasına neden oldu.

Saldırının Detayları

Ordunun yaptığı açıklamaya göre, Safed kenti ve Yukarı Celile bölgesi ile işgal altındaki Golan Tepeleri gibi noktalara son birkaç saat içinde 140'tan fazla roket atıldı. Bazı roketler etkisiz hale getirilirken, bazıları yangınlara yol açtı.

İsrail'in Karşılık Vermesi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, topçu birlikleri de bölgeye obüs atışı gerçekleştirdi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, çıkan yangınları söndürme çalışmaları için 9 ekip ve 4 itfaiye uçağı görevlendirildi.

Hizbullah'ın Yanıtı

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişine destek vermek amacıyla İsrail'in hedef alındığını belirtti. Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirilen saldırılar, resmi olarak duyuruldu.

Lübnan'daki Patlamalar

Diğer yandan, 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olayda 12 kişi hayatını kaybederken, 2.323 kişi yaralandı. Ardından 18 Eylül'de telsiz patlamalarında 25 kişinin ölmesi ve 608’den fazla yaralı olması üzerine, Lübnanlı yetkililer durumu İsrail’e bağladı ancak İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgedeki Gerginlik

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmalar zaman zaman artarken, uluslararası toplum, Tel Aviv'in Lübnan'a yönelik saldırılarının yeni bir bölgesel savaş tehdidi oluşturabileceğine dair uyarılarda bulunuyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki operasyonları sonucunda 42 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmiş durumda ve bu durum uluslararası platformlarda ciddi yankılar buluyor.

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