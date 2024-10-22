İsrail Ordusu, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı'nın Ölümünü Açıkladı

İsrail Ordusu, Yüksek Düzeyde İddiada Bulundu

İsrail ordusu, Hassan Nasrallah'ın muhtemel haleflerinden biri olarak görülen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in öldüğünü açıkladı. Ordunun sözcüsü Daniel Hagari, Safiyuddin'in 4 Ekim tarihinde Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye Mahallesi'ne yönelik gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Hizbullah'tan Yanıt Yok

İsrail ordusunun bu iddiasına ilişkin Hizbullah temsilcileri tarafından henüz bir yorum yapılmadı. Öte yandan, Hassan Nasrallah, 27 Eylül'de gerçekleştirilen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Safiyuddin'in Geleceği ve Yetkilendirme Süreci

Hizbullah, Nasrallah'ın ardından kimin liderlik pozisyonuna geçeceğine henüz karar vermemişken, Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in adı öne çıkmakta. Ayrıca, İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu 3 Ekim gecesinde Beyrut'un güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'i hedef almıştı.