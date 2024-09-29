İsrail Ordusu İHA Saldırısına Direndi

İsrail Ordusu İki İHA'ya Karşı Koydu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu bildirdi. Olayla ilgili detaylar, Lübnan ordu radyosunun X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada yer aldı.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların vurulması sonrasında alarm sirenlerinin çaldığı belirtildi. Ancak, olay sırasında yaralanma ya da maddi hasar olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırılarında, Lübnan makamlarının verdiği bilgilere göre 1052 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor. Ancak, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldüğü kaydedildi.

Hizbullah, İsrail ordusuna roket ve füzelerle karşılık verirken, bu karşı saldırılar genellikle İsrail askeri üslerini hedef alıyor. Öte yandan İsrail bombardımanları sonucunda 150 bine yakın kişi yerinden edildi ve başkent Beyrut yönüne göç dalgası devam ediyor. Suriye'ye ise 10 binlerce mülteci kaçtığı bildiriliyor.