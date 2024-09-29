DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.245.755,53 -0,15%

İsrail Ordusu İHA Saldırısına Direndi

İsrail ordusu, Lübnan'dan fırlatılan İHA'lara karşı koyduğunu açıkladı. Son gelişmelerde 1052 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 01:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 01:22
İsrail Ordusu İHA Saldırısına Direndi

İsrail Ordusu İki İHA'ya Karşı Koydu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu bildirdi. Olayla ilgili detaylar, Lübnan ordu radyosunun X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada yer aldı.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların vurulması sonrasında alarm sirenlerinin çaldığı belirtildi. Ancak, olay sırasında yaralanma ya da maddi hasar olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırılarında, Lübnan makamlarının verdiği bilgilere göre 1052 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor. Ancak, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın 27 Eylül'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldüğü kaydedildi.

Hizbullah, İsrail ordusuna roket ve füzelerle karşılık verirken, bu karşı saldırılar genellikle İsrail askeri üslerini hedef alıyor. Öte yandan İsrail bombardımanları sonucunda 150 bine yakın kişi yerinden edildi ve başkent Beyrut yönüne göç dalgası devam ediyor. Suriye'ye ise 10 binlerce mülteci kaçtığı bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mısır ve İran'dan Ortadoğu Zirvesi: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan Üzerine Değerlendirmeler
2
Bodrum'daki Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Büyükçekmece'de Polise Saldıran Şüpheli İntihar Etti
4
Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti
5
Gündem Özeti: 29 Eylül 2024
6
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den Mut Zeytin Festivali'ndeki Saldırıya Kınama
7
Mersin'de Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek