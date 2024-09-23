İsrail Ordusu, Irak'tan Gönderilen İHA'ya Müdahale Etti

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Irak'tan yola çıkan bir insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu. Olay, Golan Tepeleri'nin güney bölgesi ile Beyt Şan şehrinde yaşandı.

Hava Saldırısının Ayrıntıları

Yapılan resmi açıklamada, işgal altındaki alanlarda uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisi paylaşıldı. Irak'tan gönderilen İHA'nın, Suriye üzerinden İsrail hava sahasına girmesi üzerine, çok sayıda roket ile başarılı bir müdahale gerçekleştiği bildirildi. Olayda, herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı belirtildi.

Sosyal Medyada Yayılan Görüntüler

Sosyal medya platformlarında, roketlerin havalandığı anlara ait çok sayıda görüntü paylaşıldı. Bu görüntüler, İHA'ya yönelik gerçekleştirilen müdahalenin boyutunu gözler önüne serdi.

Irak'taki Askeri Grupların İddiaları

Olayın ardından, Irak'ta faaliyet gösteren Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı yapılanma, insansız hava aracıyla Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimlerine bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıracak potansiyele sahip.