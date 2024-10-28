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İsrail Ordusu, İran'a Saldıran Uçak Modellerini Açıkladı mı?

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırıda kullanılan uçaklarla ilgili bilgi vermedi. Saldırıda hangi modellerin yer aldığı belirsizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:56
İsrail Ordusu, İran'a Saldıran Uçak Modellerini Açıkladı mı?

İsrail Ordusu'ndan Uçak Modeline İlişkin Açıklama Yok

İsrail ordusu, 26 Ekim tarihinde İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıda kullandığı uçakların görüntülerini paylaşmasına rağmen, kullanılan uçakların modelleri hakkında bir yorumda bulunmamıştır.

Özgürlük Ajansı muhabiri, İsrail ordusuna hangi model uçakların bu saldırıda kullanıldığına dair sorular yöneltmiştir. Ancak, ordu, muhabiri sadece resmi Telegram hesaplarına yönlendirerek herhangi bir yanıt vermekten kaçınmıştır.

Görseller ve İddialar

Telegram üzerindeki paylaşımlarda, F-15 ve F-16 model savaş uçakları dikkat çekerken, F-35 modeline dair bir keşif yapılmamıştır. Ancak, İsrail medyasında çıkan haberlerde, Iran'a karşı gerçekleştirilen hava operasyonunda çok amaçlı F-15, F-16 ve F-35 savaş uçaklarının görev aldığı ileri sürülmektedir.

Bu haberlerde, ayrıca yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve kurtarma helikopterlerinin de saldırılarda 3 saatten fazla süreyle görev yaptığı bildirilmiştir.

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