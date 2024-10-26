İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Saldırıların Sona Erdiğini Duyurdu

İsrail Ordusu Saldırıların Tamamlandığını Açıkladı
İsrail ordusu, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların sona erdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların tamamlandığını teyit edebiliriz" ifadesi yer aldı.
Askeri Hedeflerin Vurulduğu Belirtildi
Ayrıca, saldırıların İran'daki askeri hedefleri vurduğu kaydedildi ve ordunun görevini başarıyla tamamladığı vurgulandı.
Yazılı açıklamada, "Eğer İran'daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse, buna karşılık vermek zorunda kalacağız" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ek Açıklama
İsrail Dışişleri Bakanlığı da, İran'a yönelik saldırının sona erdiğini belirterek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü" şeklinde bir açıklamada bulundu.