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İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Saldırıların Sona Erdiğini Duyurdu

İsrail, İran hedeflerine yönelik düzenlenen saldırıların tamamlandığını ve gelecekte karşılık verme yönünde uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 06:26
İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Saldırıların Sona Erdiğini Duyurdu

İsrail Ordusu Saldırıların Tamamlandığını Açıkladı

İsrail ordusu, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların sona erdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların tamamlandığını teyit edebiliriz" ifadesi yer aldı.

Askeri Hedeflerin Vurulduğu Belirtildi

Ayrıca, saldırıların İran'daki askeri hedefleri vurduğu kaydedildi ve ordunun görevini başarıyla tamamladığı vurgulandı.

Yazılı açıklamada, "Eğer İran'daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse, buna karşılık vermek zorunda kalacağız" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ek Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı da, İran'a yönelik saldırının sona erdiğini belirterek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü" şeklinde bir açıklamada bulundu.

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