İsrail Ordusu, İran ve Hizbullah'a Karşı Yüksek Alarm Duyurusunda Bulundu

İsrail Ordusu Yüksek Alarmda

Wall Street Journal (WSJ), İran ve Hizbullah’ın misilleme niyetlerinin gözlemlenmesi üzerine İsrail ordusunun tarihlerinde ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

Misilleme Hazırlıkları ve Suikast

İsrail, son iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da gerçekleştirilen suikast nedeniyle İran'dan gelebilecek bir saldırıya karşı tedbirler alıyor.

WSJ'nin ismini vermediği kaynaklarına göre, İran ve Hizbullah’ın olası karşı saldırı hazırlıklarının tespiti sonrasında, ağustos ayı itibarıyla İsrail, ilk kez bu yüksek alarm seviyesine geçti.

İran'ın Yanıtı Bekleniyor

İsrail devlet kanalı KAN, ülkedeki güvenlik güçlerinin İran'ın nisan ayında yaptığından daha yoğun bir saldırıya hazırlık yaptığını bildirdi.

Hamas lideri Heniyye, 31 Temmuz'da İran’ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek, Tel Aviv yönetimine karşılık verme kararı aldıklarını vurguladılar.