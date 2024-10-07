İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail Ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'na Yapılan Baskın

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na bir operasyon düzenledi. Bu baskın sonucunda 6 Filistinli yaralandı.

Görgü Tanıkları ve Olayların Gelişimi

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki Filistinli evlerine baskın düzenlediğini bildirdi. Bu olayda, İsrail askerleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı ve bu durum, kamp sakinleri ile askerler arasında çatışmalara yol açtı.

Askeri Müdahale ve Yaralılar

Baskın sırasında, İsrail askerleri Filistinlilere gerçek mermiler, gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistin Kızılayı, baskın sırasında açılan ateş sonucu 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Artan Saldırılar ve Sonuçlar

7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve baskınlar artış gösterdi. Bu dönemdeki çatışmalarda toplam 742 Filistinli hayatını kaybetti, gözaltına alınanların sayısı ise 11.100'ü geçti.