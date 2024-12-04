DOLAR
34,75 -0,03%
EURO
36,53 0,07%
ALTIN
2.952,68 -0,04%
BITCOIN
3.334.720,14 -0,39%

İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinlilerle çatışmalara neden olan bir baskın gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:54
İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Kamp içinde bulunan ticari işletmelerde arama yapan İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bu müdahale sonucunda 2 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanırken, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Baskınların Artış Gösterdiği Dönem

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanmaktadır. Söz konusu tarih itibarıyla, bu bölgelerde 167'si çocuk olmak üzere toplam 803 Filistinli yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı
2
Türk Kızılay, 8 Aralık'ta Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödüllerini Sahiplerini Buluyor
3
Çin ve Filipinler Arasında Güney Çin Denizi'nde Gerilim Yükseliyor
4
Giresun'da Elektrikli Araç Yangınına Battaniye Yöntemiyle Müdahale Tatbikatı
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan KKTC'ye Destek Vurgusu
6
Altun: Türkiye'nin Suriye'deki Amaçları Milli Güvenliği Sağlamak
7
BM'den Acil Ateşkes Çağrısı: Gazze'deki Filistinli Aileler Kötü Koşullarda Yaşıyor

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı