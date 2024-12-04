İsrail Ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, baskın sırasında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

Kamp içinde bulunan ticari işletmelerde arama yapan İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bu müdahale sonucunda 2 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanırken, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.

Baskınların Artış Gösterdiği Dönem

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış yaşanmaktadır. Söz konusu tarih itibarıyla, bu bölgelerde 167'si çocuk olmak üzere toplam 803 Filistinli yaşamını yitirdi.