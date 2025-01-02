İsrail Ordusu, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'nin Akıbetini Bilmediğini Açıkladı

İsrail Ordusundan Açıklama: Ebu Safiyye'nin Durumu Belirsiz

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyinde alıkonulan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Bu konu, İsrail-İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü (PHRI) tarafından gündeme getirildi.

PHRI'den Bilgi Talebi

PHRI, Ebu Safiyye'nin akıbetine ilişkin soruşturma açılması gerektiğini belirterek, İsrail ordusundan yazılı bilgi talep etti. Ancak ordunun, tutuklama ya da gözaltı ile ilgili herhangi bir bulguya rastlamadığı cevabını verdiği ifade edildi.

Açıklamalarda Önemli Detaylar

PHRI, Ebu Safiyye'nin alıkonulmasının ardından İsrail ordu sözcüsünün hastane müdürünün alıkonulduğu ve sorgulanmak üzere götürüldüğüne dair bilgi paylaştığını ancak o tarihten bu yana Ebu Safiyye'nin nerede tutulduğuna dair hiçbir bilginin gelmediğini vurguladı. Ayrıca, Ebu Safiyye'nin alıkonulmasını gösteren kamuoyuna yansıyan görüntülerin mevcut olduğu belirtildi.

İsrail Ordusunun Hastane'ye Yaptığı Baskın

İsrail ordusu, Kemal Advan Hastanesini 27 Aralık'ta kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış ve hastanenin bazı bölümlerine yönelik ağır saldırılarda bulunmuştur. Filistin hükümeti, Ebu Safiyye ve sağlık çalışanlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu belirtmiş ve durumu açıklama çağrısında bulunmuştur.

Bu süreçte, 230 sağlık personelinin 2023 yılından beri alıkonulduğu ifade edilmiştir.